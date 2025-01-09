KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 16:37
Çevre ve şehircilik inşaat müh. hk.

arkadaşlar merhaba; çevre ve şehircilikte inşaat mühendisi olarak çalışmayı tavsiye eder misiniz? ödenek, maaş, imkan gibi vs. durumları nasıldır?

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