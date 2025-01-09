Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 16:44
Öğrenciye Disiplin Cezası

Lisede okulun disiplin kurulunda olup da öğrenciye verilen disiplin cezası hakkında bilgi alabileceğim bir öğretmen arkadaşımız var mı acaba?


veli parsadan
Aday Memur
09 Ocak 2025 16:54

Buyrun?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.İş bırakma eylemiİl dışı heyet raporu geçerliliği.Müdür yardımcılığıMaaşları açık açık whatsapp grubunda yayınlamak2025 Aile yılıİlkokulda din kültürü 15 saatten az dersEğitim bitti ama 10 yıl dolmasını mı beklemem gerekiyorEk mal bildirimi yapmadımVergi dilimi

Sözlük

çeri 1 Sözleri saçma şarkı dinlemek 5 Bugün olanlar 4 düşünmek 1 mustafa öztürk 3 İletiler kısmının reklamlarla istila edilmesi 1 mengü 1 mend 1 kiplik 1 doğal düşman 1

Son Haberler

Adıyaman'da feci kaza: Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldüBağcılar'da yeni belediye başkanı belli olduBorsa günü yükselişle tamamladıKöprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMaaş genelgesi yayınlandı.Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !