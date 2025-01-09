Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


09 Ocak 2025 16:46
Daimi Saat ücretli İşçi hk.

Cümleten selamun aleyküm belli bir süre memur statüsünde çalışmış bir kişi çakıştığı süreyi işçi statüsünde yeniden atandıktan sonra atandığı kuruma dilekçe vererek çakıştığı süreden doğan izin vs haklarını aktarabilir mi.?

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