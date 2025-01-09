ashb eş durumu mazeret sebebi sona ererse ??

ashb de görevli bir memurun eş durumu mazereti ortadan kalkarsa geldiği yere yani zorunlu hizmet süresini tamamladığı yere geri döner mi ? dönmezse nasıl dönmez? belli bir yıl şartı var mıdır?

ashb de görevli bir memurun eş durumu mazereti ortadan kalkarsa geldiği yere yani zorunlu hizmet süresini tamamladığı yere geri döner mi ? dönmezse nasıl dönmez? belli bir yıl şartı var mıdır?