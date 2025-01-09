Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2025 17:48
Ek Mal Bildirimi
Banka borcu maaşının 5 katından büyük olan sözleşmeli personelin ek mal bildirimini unutması durumunda ne ile karşı karşıya kalır. Nasıl yok izlemelidir?

Kenzo123
Memur
09 Ocak 2025 18:53

Hiçbir şeyle karşı karşıya kalmaz. İdare sana mal bildiriminde bulun diye tebliğ etcek sende mal bildirilinde buluncaksın

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