Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 17:49
Ek mal bildirimi
Banka borçları maaşının 5 katından büyük olan sözleşmeli personel ek mal bildirimi yapmayı unutursa yaptırımı ne olur?

Çok Yazılan Konular

4/B Büro Personeli - Tıbbi SekreterAile Yılında Eş Durumu Tayin Hakkımızı AlalımAile Yılı 2025Elektrik Teknisyeni Gece Nöbeti Tutar mı?7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin Hakkında4/b koruma güvenlikten 4/b büro personeli Destek personeli kadroya hangi ünvanla geçiş yapar?Kılık kıyafet yönetmeliğinde hala eskisi duruyor, sakal traşı olmak zorunlu yazıyorSözleşmeli Büro Personeli istifa edip başka kurumda kadrolu atanabilir mi?

Sözlük

ben bu odaya neden gelmiştim 1 yazarların gözünde türkiye 2 çerçeveli resim 1 iyi hissettiren şarkılar 4 sonu ay ile biten isimler 2 çeri 1 günaydın sözlük 2 Yavuz Taner 1 mengü 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Adıyaman'da feci kaza: Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldüBağcılar'da yeni belediye başkanı belli olduBorsa günü yükselişle tamamladıKöprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMaaş genelgesi yayınlandı.Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !