Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ocak 2025 18:09
Kbb saglik yönetmeliği

Arkadaşlar merhaba bugün kbb girdim sol kulak 23 db sağ kulak 22 db kemik yolu sağ 17db sol 18 db çıktı pmyo giricem bu yil engel olurmu saglik yönetmeliğine göre başka bir sağlık sorunum yok


gulyabani.10
Aday Memur
09 Ocak 2025 18:27

Onurtr177
Aday Memur
09 Ocak 2025 18:34

Anlayamadim ?

gulyabani.10, 30 dk. önce
Toplam 2 mesaj

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