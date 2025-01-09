icra sebebiyle soruşturma

merhaba arkadaşlar hakkımda icra nedeniyle idari soruşturma açılacak. memurluk hal ve hareketlerine uygun davranmamak ve borcu kasten ödememek sebebiyle daha önce hiç soruşturma geçirmedim. kanuna baktım haksız bulunursam kınama cezası alacağım. benim korkum arkasından 2 icra dosyası daha açılacak her bir dosyada soruşturma açılırsa bir üst ceza alarak işten atılmaya kadar gider mi bu durum psikoloji kalmadı zaten borçlar yüzünden kendimde değilim birde bu soruşturma çıktı

merhaba arkadaşlar hakkımda icra nedeniyle idari soruşturma açılacak. memurluk hal ve hareketlerine uygun davranmamak ve borcu kasten ödememek sebebiyle daha önce hiç soruşturma geçirmedim. kanuna baktım haksız bulunursam kınama cezası alacağım. benim korkum arkasından 2 icra dosyası daha açılacak her bir dosyada soruşturma açılırsa bir üst ceza alarak işten atılmaya kadar gider mi bu durum psikoloji kalmadı zaten borçlar yüzünden kendimde değilim birde bu soruşturma çıktı