Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2025 18:12
icra sebebiyle soruşturma
merhaba arkadaşlar hakkımda icra nedeniyle idari soruşturma açılacak. memurluk hal ve hareketlerine uygun davranmamak ve borcu kasten ödememek sebebiyle daha önce hiç soruşturma geçirmedim. kanuna baktım haksız bulunursam kınama cezası alacağım. benim korkum arkasından 2 icra dosyası daha açılacak her bir dosyada soruşturma açılırsa bir üst ceza alarak işten atılmaya kadar gider mi bu durum psikoloji kalmadı zaten borçlar yüzünden kendimde değilim birde bu soruşturma çıktı

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