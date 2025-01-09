Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 19:14
Emeklilik talep ettim.

2007 yilinda ssk li ise girmistim 232 gunum vardi.

2013 9 nisanda devlet memuru olarak atandim. Yaklasik 3 yil once tekrar rapor isteyecekler onceden alayim hazir olsun diye emeklilik talep ettim rapor aldim %70 raporum onaylandi geldi fakat gunu tamamladigim takdirde yeniden talep etmem gerektigi yazisi geldi 16 yil 4320 gun istedigi karar elimde emekli sandigi genel mudurlugu kamu emeklileri daire baskanligindan suan gun yil vs doldu bugun emeklilik talep ettim simdi nelerle karsilasacagim 5/3 derecem ne kadar tazminat verirler

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