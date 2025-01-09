KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 19:16
4429 la atanmak
puanım 81 temmuzda ki alımda şansım olur mu için hiç rahat olamıyor malesef

the back of furkan
Şef
09 Ocak 2025 20:27

çeko


elifkzla
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:27
evet
the back of furkan, 1 saat önce

çeko

Toplam 2 mesaj

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