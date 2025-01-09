KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 19:19
Sağlık ve Adalet neden hala alım yapmıyor ?

kpss 2024 biteli 6 ayı geçti hala hiçbir alım yok ki bu bakanlıklar en son uzun zaman önce alım yaptı. Sayı bile belli değil. Neyi bekliyorlar bu kadar bilgisi olan var mı ya


Sansasyonell
Aday Memur
09 Ocak 2025 19:33

Sağlıkta 30 k onaylanmış iki seferde alım olcakmış. Adalet 10-12 gelir


the back of furkan
Şef
09 Ocak 2025 19:41

kimse emekli olmuyor


Sansasyonell
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:39

Usta çşb geçen yıl 685 iibf almıştı bu yıl 291'e düştü ne düşünüyorsun

the back of furkan, 2 saat önce

kimse emekli olmuyor


schopenhauerizm
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:46

o haber net değil. sadece söylenti

Sansasyonell, 2 saat önce

Sağlıkta 30 k onaylanmış iki seferde alım olcakmış. Adalet 10-12 gelir


E.Kayı Han
Editor
09 Ocak 2025 21:03

56 k maaşım var emekli olsam 23 k ya düşecek yerimde olsan emekli olur musun?

the back of furkan, 2 saat önce

kimse emekli olmuyor


Sansasyonell
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:27

Sen daha iyi biliyosan ne diye soruyon o zaman:)

schopenhauerizm, 58 dk. önce

o haber net değil. sadece söylenti


memurolacam19
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:43

Yaş kaç sizin??

E.Kayı Han, 41 dk. önce

56 k maaşım var emekli olsam 23 k ya düşecek yerimde olsan emekli olur musun?

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