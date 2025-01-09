heyet raporu dönüşü sevk

eylülde omuzdan ameliyat oldum 3 ay heyet raporundan sonra başladım idari bürom bugun sevkimle ilgili tebliğ sundu bundan sonrası süreç nasıl işliyor mesleğe girmeden önce omzumda yine problem vardı ancak ameliyatlık kadar değildi bu süreci etkilermi bilgili abilerim

eylülde omuzdan ameliyat oldum 3 ay heyet raporundan sonra başladım idari bürom bugun sevkimle ilgili tebliğ sundu bundan sonrası süreç nasıl işliyor mesleğe girmeden önce omzumda yine problem vardı ancak ameliyatlık kadar değildi bu süreci etkilermi bilgili abilerim