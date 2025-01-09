Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ocak 2025 19:46
heyet raporu dönüşü sevk
eylülde omuzdan ameliyat oldum 3 ay heyet raporundan sonra başladım idari bürom bugun sevkimle ilgili tebliğ sundu bundan sonrası süreç nasıl işliyor mesleğe girmeden önce omzumda yine problem vardı ancak ameliyatlık kadar değildi bu süreci etkilermi bilgili abilerim

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