Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 19:55
Maaş Karşılığı Ders

okulumuzda 20 saat ders var alanımızda .2 öğretmeniz ve 1 müdür yardımcısı da bizim alandan. Ders dağılımı nasıl yapılmalı


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
09 Ocak 2025 20:35

6 saat müdür yardımcısına kalanlar ikiye bölünür ve yan branşlardan seçmeli derslerle öğretmenler 15 saate tamamlatılır.Bir başka yol; seçmeli derslerle müdür yardımcısı 6 saatini doldurabilir.Ögretmenler 10 ar saat ve seçmeli derslerle 15 saatini tamamlar.İyep veya kurs dersleri de maaş karşılığı sayılabilir.


spock
Daire Başkanı
09 Ocak 2025 21:02

20 Saat derse iki öğretmen normu olmaz. En az 31 saat ders olmalı ki iki öğretmen normu olsun.


bilişim44
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:37

biri görevlendirme

spock, 42 dk. önce

20 Saat derse iki öğretmen normu olmaz. En az 31 saat ders olmalı ki iki öğretmen normu olsun.


bilişim44
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:38

öğretmenler maaş karşılığını doldurmadan müdür yardımcısı 6 saat derse niye girer peki

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

6 saat müdür yardımcısına kalanlar ikiye bölünür ve yan branşlardan seçmeli derslerle öğretmenler 15 saate tamamlatılır.Bir başka yol; seçmeli derslerle müdür yardımcısı 6 saatini doldurabilir.Ögretmenler 10 ar saat ve seçmeli derslerle 15 saatini tamamlar.İyep veya kurs dersleri de maaş karşılığı sayılabilir.

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