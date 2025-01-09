Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Kapalı
09 Ocak 2025 20:01
Evrakların sorumluluğu

Zabıt katibinin düzenlendiği evrağı hakim savcı onaylayınca sorumluluk kime aittir ? mesela sehven verilen yakalama emri gibi evraklar zabıt katibine soruşturma açılabilir mi bu hususta

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