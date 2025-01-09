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Editörler : crops35


09 Ocak 2025 20:16
Çevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkında

İstanbul?a başvurucam servis imkanı, iş hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Maaş, tayin durumu?


the back of furkan
Şef
09 Ocak 2025 20:23

Maaş 43k

tayin sene sonra


Kwbhiy
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:29

Peki servis imkanı var mı biliyor musunuz?

the back of furkan, 1 saat önce

Maaş 43k

tayin sene sonra


Sansasyonell
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:38

Servise ne gerek var cezaevi falan olsa anlarım

Kwbhiy, 1 saat önce

Peki servis imkanı var mı biliyor musunuz?


ustad288
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:47
servis mevcut.

hanhun44
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:48
Hani herkes isyerine yakin konumda oturamıyor ya ondan servis soruluyo
Sansasyonell, 1 saat önce

Servise ne gerek var cezaevi falan olsa anlarım


Kwbhiy
Aday Memur
09 Ocak 2025 20:49

Teşekkürler

ustad288, 58 dk. önce
servis mevcut.

Sansasyonell
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:26

Küçük şehir seç reis

hanhun44, 57 dk. önce
Hani herkes isyerine yakin konumda oturamıyor ya ondan servis soruluyo

hanhun44
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:29
Sen küçük şehir seçtiğin için büyük şehiri bilmiyosun herhalde ulaşım sıkıntısı vs.
Sansasyonell, 19 dk. önce

Küçük şehir seç reis


lumpys
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:43

İstanbul taşra yazıyor ama acaba hangi ilçe oluyor? Bi de çalışma şartları nasıldır rahat mıdır?

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