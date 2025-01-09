Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


09 Ocak 2025 20:21
Ölçek kullanımı hakkında

Merhabalar, çalışmamda daha önce geliştiren kişi tarafından geçerli ve güvenilir olarak kabul edilip kullanılan bir ölçeğe afa ve dfa yaptım. Orjinali 2 faktörlü iken benim çalışmamda 4 faktörlü çıkıyor. Bu durumda ne yapılmalıdır ve bu durum neden kaynaklanmaktadır? Bir de çalışmamda aynı veri seti üzerinden afa ve dfa yaptım. Bu durum sorun yaratır mı? Bazı çalışmalarda afa için farklı örnekleme, dfa için farklı örnekleme anket uygulanmış ancak aynı örneklem üzerinden yapan çalışmalarda mevcut.

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