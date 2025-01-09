KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 20:45
Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı hakkında

Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı büro personeli maaşı ve çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olan var mı?


Sansasyonell
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:27

43 bin alırsın en düşük memur maaşı

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