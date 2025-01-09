Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2025 21:10
E okul

E okula giremiyorum e devletten sorun mu var siz giriyor munuz notları gircem


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
09 Ocak 2025 21:14

Benim aynı adla açtığım başlık kapatılıyor ve siz açıyorsunuz.Bunun anlamı ne?Site yönetimi!


tuana-lavinya
Aday Memur
09 Ocak 2025 21:14

Yoğunluktan kimse giremiyor


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
09 Ocak 2025 21:19

Ullaştirma bakanı dünyanın en hızlı İnterneti bizde diye açıklama yapıyor bir de!Dalga geçiyor resmen.

Toplam 3 mesaj

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