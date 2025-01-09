KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 21:27
Bilgisayar sertifikası

Arkadaşlar selam. Ben önlisans işletme yönetimi okudum. Bu bölümü okurken zorunlu olarak bilgisayar 1 ve bilgisayar 2 derslerini aldım. Sonra dgs yle lisans işletmeye tamamladım. Burda bilgisayar dersi almadım. Şimdi çevre bakanlığının açtığı kadroya 4431 den yani lisans işletmeden tercih yapacağım 6225 kodu var. Acaba önlisanstaki sertifikam kabul oluyor mu,yoksa tekrardan mı sertifika almalıyım? Bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim teşekkürler

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