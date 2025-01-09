KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 21:46
Kadro yakilmasi h.k

Merhaba arkadaşlar öncelikle herkese tercih sürecinde başarılar dilerim ben 2024/2 tercihte bir kuruma atandım ara alımlarda bana uyan çok tercih geliyor hatta bulunduğum yer tercih açtı basvurmadim benimki tavsiye niteliğinde kimseyi yargılama hakkına sahip degilim kadro bekleyen kadro kazanmak için günlerce etkinlik yapan insanlar var biryere atanmak istiyorlar heleki puanı 75 84 arasi olan arkadaşlar ben bu arkadaşları gördükçe üzülüyorum çok çabalıyorlar bence bilinçli olmakta fayda var karar genede size ait dediğim gibi kimseyi bu konuda yargılama hakkına sahip degilim

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