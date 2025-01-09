KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 21:46
Kadro yakılması hk.

Merhaba arkadaşlar öncelikle herkese tercih sürecinde başarılar dilerim ben 2024/2 tercihte bir kuruma atandım ara alımlarda bana uyan çok tercih geliyor hatta bulunduğum yer tercih açtı basvurmadim benimki tavsiye niteliğinde kimseyi yargılama hakkına sahip degilim kadro bekleyen kadro kazanmak için günlerce etkinlik yapan insanlar var biryere atanmak istiyorlar heleki puanı 75 84 arasi olan arkadaşlar ben bu arkadaşları gördükçe üzülüyorum çok çabalıyorlar bence bilinçli olmakta fayda var karar genede size ait dediğim gibi kimseyi bu konuda yargılama hakkına sahip degilim

Çok Yazılan Konular

Çevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkındaÇevre şehircilik alımı iibfİBB 2317 kişilik personel alımıSağlık ve Adalet neden hala alım yapmıyor ?2025/1 Merkezi atamaKarayolları genel müdürlüğü2024/ 2 merkezi atama TürkşekerÇevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı hakkındaÇevre ve şehircilik inşaat müh. hk.2026 için +85 atanma

Sözlük

halt 1 bir ölünün anı defteri. 5 ferdi tayfur 2 mend 1 yazarların gözünde türkiye 2 mengü 1 hiç keyfim yok 2 Ne yapsam da su faturasını azaltsam 3 çeri 1 Yavuz Taner 1

Son Haberler

Memurlarda Grev Mümkün mü?10 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıİZBAN durağında feci ölüm: Tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştüÜç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyorBakan Bayraktar: Suriye'ye elektrik ihracatı 500 megavata çıkabilir

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??