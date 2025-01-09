Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2025 22:22
Bilgisi Olan Cevap Yazabilir mi?
MEB de taşralardaki VHKİ ve Bilgisayar İşletmenliği kadrolarına sınavsız geçişini ve kadro sayısını Bakanlıkmı düzenler belirlee yoksa il deki valilik il milli eğitim müdürlüğümü belirler.. bilgisi olan paylaşabilir mi?

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