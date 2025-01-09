Makine Mühendisleri Grubuna Ne Oldu ?

Bugün gruptan çıkartılmışım. Bu kadar atanmaya muhtaçken yardımlaşmayı beceremeyen bir topluluk görmedim. Ne yaptım onu da bilmiyorum.Alımların şu sıralar iyi gittiği dönemde hem de. Tebrikler.

Bugün gruptan çıkartılmışım. Bu kadar atanmaya muhtaçken yardımlaşmayı beceremeyen bir topluluk görmedim. Ne yaptım onu da bilmiyorum.Alımların şu sıralar iyi gittiği dönemde hem de. Tebrikler.