KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2025 22:33
Makine Mühendisleri Grubuna Ne Oldu ?
Bugün gruptan çıkartılmışım. Bu kadar atanmaya muhtaçken yardımlaşmayı beceremeyen bir topluluk görmedim. Ne yaptım onu da bilmiyorum.Alımların şu sıralar iyi gittiği dönemde hem de. Tebrikler.

the back of furkan
Şef
09 Ocak 2025 22:52

alın tekrar gruba arkadaşı

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