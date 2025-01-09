Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2025 22:39
alçı yapmak kimin görevidir.
Acil serviste alçı yapmanın hemşirenin görevi oldugunu söylüyorlar bununla ilgili mevzuat nedir.

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