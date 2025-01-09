Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2025 23:04
Sözleşme ne zaman yenileniyor

Kurumumuza bakanliktan hala herhangi bir yazi gelmemis sozlesme yenilenmesiyle ilgili. Personel kalemi sorun olmayacagini gelecegini soyluyor ama aklima takildi. Ne zaman yenilenebilir herhangi bir sorun olur mu?

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