Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 00:20
Emsale takılma derece kademe

2011 lise mezunuyum 2017 martta lise mezunu olarak sağlık bakanlığında göreve başladım 2020 eylülde önlisans bitirdim. Ve şuan lisans tamamlama yapıyorum üst öğrenimden. 2025 şubatta mezun olacağım. Bu koşullarda emsale takılır mıyım

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