KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 00:53
Nitelik Kodu Denen Garabet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının en son yayınladığı kılavuzu incelediğim de adamların bölümlerden haberinin olmadiğını bir kez daha anlıyoruz. Lisans tablosunda Muhasebe finansal yönetim mezunlarından 4431 kadrosu açılmışken sadece Muhasebe diye geçen mezunların yer aldığı 4453 kodu açılmamış bile resmen tercih veremiyoruz. Atamaların akıbetini artık insan emeği değil nitelik kodu belirliyor

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