Adalet bakanlığının açtığı ilandaki hizmetli memur ne iş yapar tam olarak bilgisi olan veya hizmetli olarak çalışan biri bilgilendirebilir mii

Adalet bakanlığının açtığı ilandaki hizmetli memur ne iş yapar tam olarak bilgisi olan veya hizmetli olarak çalışan biri bilgilendirebilir mii