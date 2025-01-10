KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 01:03
hizmetli memur
Adalet bakanlığının açtığı ilandaki hizmetli memur ne iş yapar tam olarak bilgisi olan veya hizmetli olarak çalışan biri bilgilendirebilir mii

Yaşlı Hukukçu
Memur
10 Ocak 2025 01:33

Temizlik yapar. Yerlerin süpürülmesinen tut, lavaboların(kabaca tuvaletlerin) temizliğine kadar. Yeri gelir dosyayı imzaya çıkarmak kadar basit bir işi yaparsın, yeri gelir çay servisini yaparsın, odaların temizliği senden sorulur; getir götür vb. Tanıdığım birkaç hizmetli bunları yapıyordu.


hp06
Aday Memur
10 Ocak 2025 01:38
Biraz araştırdım temizliğin taşeron işçiler tarafından yapıldığı söyleniyor genelde ama
Yaşlı Hukukçu, 1 saat önce

Temizlik yapar. Yerlerin süpürülmesinen tut, lavaboların(kabaca tuvaletlerin) temizliğine kadar. Yeri gelir dosyayı imzaya çıkarmak kadar basit bir işi yaparsın, yeri gelir çay servisini yaparsın, odaların temizliği senden sorulur; getir götür vb. Tanıdığım birkaç hizmetli bunları yapıyordu.

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