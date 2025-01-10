KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 01:20
Bu ülkede gençlere atılan en büyük kazık

1) Torpil-Referans istenmesi

2)İş tecrübeniz olmadığı için, yetersiz olduğunuz için sizi işe alamayız.( Bir kuş, uçuş deneyimi olmadığı için uçmasına engel olunmaz/ Bir bebek, hayat tecrübesi olmadığı için yaşamasına engel olunmaz/ Aynı şekilde eğitimini tamamlamış yeni mezun gençlerimiz de iş tecrübesi olmadığı için çalışmasına engel OLUNMAZ!)

Bu 2 sorun maalesef hem kamuda hem özel sektörde gençlerimizin canını sıkıyor, işsizliğe neden oluyor.

BU 2 ENGELİ KALDIR, ÜLKE KALKINSIN.

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