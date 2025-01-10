Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 01:41
Refah Payı ne kadar oldu?

2025 yılı refah Payi ne kadar oldu acaba


Mahmut Çelik
Memur
10 Ocak 2025 01:44
;)

TÜRK1512
Aday Memur
10 Ocak 2025 07:46
Maaşın mi

TÜRK1512
Aday Memur
10 Ocak 2025 09:01
Allah bereket versin

mura_t_arslan
Memur
10 Ocak 2025 09:25

insallah korkutucu boyutta olmaz.


TÜRK1512
Aday Memur
10 Ocak 2025 09:38
Nasip
mura_t_arslan, 1 saat önce

insallah korkutucu boyutta olmaz.


cetek
Şube Müdürü
10 Ocak 2025 09:44

Refaha erdin mi de refah payı istiyorsun?

Toplam 6 mesaj

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