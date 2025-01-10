Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 01:41
Refah Payı
2025 yılı refah Payi ne kadar oldu acaba

Mahmut Çelik
Memur
10 Ocak 2025 01:44
;)
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlara 13 Ocak Müjdesi: Maaşlara Ek Zam Geliyor!Memur Maaşı Son 5 Senede Dolar Bazında 2 katına ÇıkmışMemursen %11,54 zamma tepkiliMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBanka promosyonu sözleşmeleri kurumsal değil bireysel olmalıMEMUR SEN Konfederasyonu ve memurların talepleriAlmanya da Mühendis ve Doktor maaşlarıAlmanya da Polis maaşı, Öğretmen maaşları ve Asgari Ücret ne kadar2025 yılı ekonomik olarak nasıl geçer?

Sözlük

doğal düşman 1 mezit 1 Yavuz Taner 1 günaydın sözlük 2 İletiler kısmının reklamlarla istila edilmesi 1 mengü 1 bend 1 düşünmek 1 mustafa öztürk 3 Günde 40 zeytin yemek 1

Son Haberler

Memurlarda Grev Mümkün mü?10 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıİZBAN durağında feci ölüm: Tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştüÜç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyorBakan Bayraktar: Suriye'ye elektrik ihracatı 500 megavata çıkabilir

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??