Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


10 Ocak 2025 02:27
işkur işçi eş durumu
Merhabalar Ben kadrolu hemşireyim eşim işkur la giriş yapan sürekli işçi klinik destek Eş durumu tayini ile beni yanıma gelebilir mi gelebilirse mayıs ayını beklemek zorundayımz Teşekkürler

Fturk12
Aday Memur
10 Ocak 2025 02:27
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