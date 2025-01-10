Merkezi atama ile 4/B sözleşmeli personel olarak atanma hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Aile Yılı 20257433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaElektrik Teknisyeni Gece Nöbeti Tutar mı?Sözleşme ne zaman yenileniyor4/B Büro Personeli - Tıbbi SekreterDestek personeli kadroya hangi ünvanla geçiş yapar?Aile Yılında Eş Durumu Tayin Hakkımızı AlalımSözleşmeli Büro Personeli istifa edip başka kurumda kadrolu atanabilir mi?Özel sektör çalışmasının memuriyette saydırılması4/b koruma güvenlikten 4/b büro personeli
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??