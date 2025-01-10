Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 02:47
Merkezi atama ile 4/B sözleşmeli personel olarak atanma hk.

Mülakatsız direkt ösym sistemi merkezi atama ile 4/B sözleşmeli personel olarak atandıktan sonra aynı puanla merkezi atamadan kadrolu memurluk için tekrar tercih yapabiliyor muyuz? bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim

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