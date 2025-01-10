Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 04:07
BERAAT VE TAKİPSİZLİK ALANLAR GÖREVE İADE BEKLİYOR..
Bilgi duyum seviyeli şekilde yazalım sesimizi duyuralım

Ötüken1905
Aday Memur
10 Ocak 2025 04:13
Masum devrelerimin çektiği Bu zulmün 2025 yılında bitmesi ümidiyle haydi bismillah.
Toplam 1 mesaj

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