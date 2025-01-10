Hani Mülakat Kaldırılacaktı

AKP yıllardır bu kadrolara fetö üyelerini aldı şimdi sıra hangi örgüt üyelerinde? yazılı sınavda 115. olanı elemek hiç bir din, iman, inanç veya ahlak ile bağdaşmaz. Allah ıslah etsin sizleri

Sınavı geçti, torpile takıldı, canına kıydı

Adam kayırma ve liyakat cellatlığı gencecik bir canı aldı. Hakim-savcı adayı avukat yazılı sınavda 115?inci olmasına rağmen mülakatta elenince intihar etti.

AKP iktidarının dayattığı mülakatla atama sistemi insanların yaşamını altüst etmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ?Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav?a giren Mert Akdoğan, aldığı puanla derece yaparak 115?inci oldu.

İktidara yakın kişileri, kamu kurumlarında istihdam etmek için uygulanan ?mülakat? sistemi, İstanbul Barosu?na kayıtlı olan genç avukatın hakkını yedi. Girdiği mülakatta elenen Mert Akdoğan?ın psikolojisi yerle bir oldu.

Uğradığı haksızlık sonrası bunalıma giren Akdoğan canına kıydı. Beykoz?daki evinde cansız bedeni bulunan avukat, Anadolu Kavağı Mezarlığı?na defnedildi.

Mülakat gençleri vuruyor

Antalya ve Çanakkale barolarından yapılan açıklamada şöyle denildi: ?Hakimlik ve savcılık sınavında gösterilen başarının mükafatlandırılması gerekirken ?mülakat? adı altında kayırılma, liyakata uygun seçim yapmama ve haksız uygulamalar varlığını sürdürmekte, bu durum gençleri büyük bir karamsarlığa sürüklemektedir. Bizler, artık genç meslektaşlarımızın ölüm haberlerini almak değil, seslerinin duyulduğu, fırsat eşitliğinin yaratıldığı, bir ülke görmek istiyoruz.?