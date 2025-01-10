Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 08:16
Doktora yapanlara 20 yıl süre şartı aranmaksızın başöğretmenlik verilmeli
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