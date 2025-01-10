Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 08:25
Bir kademe alabilir miyim

merhabalar 6 yıl ptt idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştım 4 yıldır da memurum 657 son sekiz yıl disiplin cezası almayan memura bir kademe verilmesinden faydalanabilirmiyim.


mimarmuhendis
Şef
10 Ocak 2025 09:05

6 yılın 3/4ü alınarak hizmet birleştirme yapılır ama bu durumda bile fiili hizmet 8 yılı geçiyor zaten o nedenle almanızda bir engel yok İK şle görüştğnüz mü?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlara 13 Ocak Müjdesi: Maaşlara Ek Zam Geliyor!Memur Maaşı Son 5 Senede Dolar Bazında 2 katına ÇıkmışMemursen %11,54 zamma tepkiliMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMEMUR SEN Konfederasyonu ve memurların talepleriBanka promosyonu sözleşmeleri kurumsal değil bireysel olmalı2025 zamlarıRefah Payı ne kadar oldu?2025 yılı ekonomik olarak nasıl geçer?

Sözlük

dolandırıcılık 1 mars 1 ferdi tayfur 2 mengü 1 Yavuz Taner 1 Ne yapsam da su faturasını azaltsam 2 terazi burcu 2 metafor 2 uzun saçlı erkek 3 yolgeçen hanı 1

Son Haberler

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyorDepremzede mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldıAltının gramı 3 bin 49 liradan işlem görüyorKasım ayı işsizlik rakamları açıklandıBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??