Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 08:25
kademe

merhabalar 6 yıl ptt idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştım 4 yıldır da memurum 657 son sekiz yıl disiplin cezası almayan memura bir kademe verilmesinden faydalanabilirmiyim.

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