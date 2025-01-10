Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 08:28
Beraat ve takipsizlik alanlar iade bekliyor
masum devrelerimin bu çilesinin bitmesi adına haydi bismillah

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