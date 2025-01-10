Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 09:33
Cocugum %63 engelli raporu var.

Merhaba çocuğumun %63 engelli raporu var tayin için dilekçe verdim ret cevabı geldi tam bağımlı yazmadığı için ret edilmiş.

Avukat tutup mahkeme açsam kazanırmıyım

Bilenler cevap verirse sevinirim teşekkürler.


lDeimosl
Genel Müdür
10 Ocak 2025 09:44

Çocuğunuz tam bağımlı da olsa neye göre tayin isteyeceksiniz? Çocuğun ikameti başka yerde olmaz. Raporda belirtilen hastalığın bukunduğunuz ilde tedavi şansı olmaması lazım çocuğun durumuna göre tayin istemeniz için.

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