Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 09:35
Tarım Bakanlığına Bağlı Yan Kuruluşların Sınavla Ziraat Mühendisi alımı hakkında
Türkşeker,TİGEM ,TMO gibi Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşların ilk aşamasından son aşamasına kadar denetlenmesi gerekecek bir yola elini kolunu sallayarak girmesi.

Nüma
10 Ocak 2025 09:35
Tarım Bakanlığına Bağlı TİGEM , Türkşeker gibi yan kuruluşlar artık belirli konularda ön test sınavı ve sonrasında sözlü sınavla alım yapmaya başladı . Düşünce güzel ama uygulaması nasıl olacak göreceğiz . Ziraat fakültesinin tüm bölümlerini dahil etmeden yapılması hak kaybına sebep olabiliyor . çünkü önceki yıllarda aynı kurumlar ÖSYM merkezi atamalarıyla alım yapıyorlardı. Diğer bir şaibeye açık konu da şu ki , ÖSYM bile sınavlarda yıllar içerisinde güvenliği kaybettiği durumlar yaşadı . Bu kuruluşlar soruları birileri ile paylaşmadan sınavları yapabileceklerini düşünüyorlar mı gerçekten. Dahası ülkede "yazılı sınavı geçsin mülakatta hallederiz " diye konuşan binlerce bürokrat gezerken nasıl bir sözlü sınav hakkaniyetli olabilecek . Türk şeker'in yazılı sınav sonuçlarını excelde yapılmış basit bir butonla TC üzerinden açıklıyor olması normal midir ? Kim kaç aldı KVKK gizlilik sınırları içerisinde sayfalarında liste olarak acıklayabilirler diye düşünüyorum. Sözlü sınavları da aynı şekilde . Ayrıca sözlü sınavların yapıldığı yerlerde kamera sistemi kuruluyor mu? Tüm bu kaygılı ve puslu ortamda ne kadar şeffaf olunabilecek diye düşünmeniz için yazmak istedim bunları. Test usulü yapılacak sınav konularının başlıklarına bakıldığında sınav tarihine kadar açıp öğrenilebilecek kadar basit konular oldugu görülecektir . Zaten sınavsız yerleşen bir aday da bu konuları yerleştikten sonra 1-2 ay içerisinde öğrenir. Memur veya sözleşmeli ne derseniz deyin bir alım yapıyorsunuz . İnsanların kaderlerini hayallerini kötü maksatlı daire , komisyon başkanlarının bürokratik güçlerine teslim etmeyin. Tüm bunlara itiraz edin arkadaşlar . Kazanırsınız en azından karakterinizden vermezsiniz .
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