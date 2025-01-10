Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 09:44
Çevre ve şehircilik 2025/3 - Sınır kapılarına atananlar kadroya geçince Limanlara tayin yapabilir mi

Arkadaşlar

Bakanlığın 2022 yılında yapmış olduğu sınır kapılları ve limanlara atananlar memnun mu? Kadroya geçtikten sonra liman ya da sınır kapısı dışında başka bir ile atama mümkün mü?

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