Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 09:54
Memurlar Nete Uyarı : Memurun Bal Gibi Grev Hakkı Vardır !

MADDE 90- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Uluslararası Çalışma Örgütü 151 No?lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi m. 9 tam da bize bu hakkı veriyor; kamu görevlileri, diğer çalışanlar gibi yalnızca görevlerinin niteliğinden ve statülerinden kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenme özgürlüğünün normal olarak uygulanması için gerekli kişisel ve siyasi haklardan yararlanacaklardır.

Aynı zamanda AİHM?in ihlal kararı var Kaya ve Seyhan ? Türkiye başvurusunda. Karaçay ? Türkiye Başvurusu?nda da ihlal kararı veriyor. 2009 yılına ait üstelik.

Anayasa Mahkemesi?nin de benzeri kararları var, Tayfun CENGİZ Başvurusu 2014 Karar Tarihli, sonra Ertan RÜSTEM var 2015 Karar tarihli.

Danıştay 12. Dairesi de demiş memurun grev hakkı vardır. 2016 yılında, 5844 No?lu Kararında.

Sonuç olarak ülkemiz Avrupa Konseyi'ne üye olmaya devam ettiği sürece uluslararası andlaşmalar neticesinde meclis tarafından onaylayan bütün kararlar anayasa üstüdür ve alt normlar tarafından çıkartılan kanunlar üst norm ile çatışamaz. Çatışması durumunda hukuki bağlayıcılığı olmaz !


abozkurtb
Aday Memur
10 Ocak 2025 10:10

Emeğe saygı, güzel ve tartışılması gereken bir konu. Ancak şunu da bilmek gerekiyor ki, yetkili sendika olan memursen grev hakkında ne biliyor ve bu konuda ne düşünüyor? ? Sendikalar kişilerin bireysel mücadelelerinden ziyade toplu hareket için kurulmadı mı? Eğer herkes kendi hakkını savunacaksa, toplum kuruluşları neden var? Ayrıca sendikalara üye olurken insanlar ne düşünüp üye oluyorlar, ya da denetleme konusunda ne kadar bilgililer ve bu işi ne kadar sağlıklı yapıyorlar. 2015 yılından bu yana değişmeyen bir yetki var, bu memursenin başarısı mıdır yoksa üyelerin memnuniyeti midir? Bunların da konuşulması gerekiyor. Umarım memursen temsilcilerinden de bunları okuyanlar vardır ve bilgilerini de bizimle paylaşırlar.


abozkurtb
Aday Memur
10 Ocak 2025 10:12

"2015'den sonrası tecrübem ve bilgim dahilinde, tam tarihi bilmiyorum.

abozkurtb, 30 dk. önce

Emeğe saygı, güzel ve tartışılması gereken bir konu. Ancak şunu da bilmek gerekiyor ki, yetkili sendika olan memursen grev hakkında ne biliyor ve bu konuda ne düşünüyor? ? Sendikalar kişilerin bireysel mücadelelerinden ziyade toplu hareket için kurulmadı mı? Eğer herkes kendi hakkını savunacaksa, toplum kuruluşları neden var? Ayrıca sendikalara üye olurken insanlar ne düşünüp üye oluyorlar, ya da denetleme konusunda ne kadar bilgililer ve bu işi ne kadar sağlıklı yapıyorlar. 2015 yılından bu yana değişmeyen bir yetki var, bu memursenin başarısı mıdır yoksa üyelerin memnuniyeti midir? Bunların da konuşulması gerekiyor. Umarım memursen temsilcilerinden de bunları okuyanlar vardır ve bilgilerini de bizimle paylaşırlar.


Air Tornado
Şube Müdürü
10 Ocak 2025 10:13

memur-senin allah belasını versin lakin ülkemizde sendika sadece memur-senden oluşmuyor. 13 Ocak 2025 tarihinde birleşik kamu-iş konfederasyonu ile KESK iş bırakma eylemi yapıyor

abozkurtb, 30 dk. önce

Emeğe saygı, güzel ve tartışılması gereken bir konu. Ancak şunu da bilmek gerekiyor ki, yetkili sendika olan memursen grev hakkında ne biliyor ve bu konuda ne düşünüyor? ? Sendikalar kişilerin bireysel mücadelelerinden ziyade toplu hareket için kurulmadı mı? Eğer herkes kendi hakkını savunacaksa, toplum kuruluşları neden var? Ayrıca sendikalara üye olurken insanlar ne düşünüp üye oluyorlar, ya da denetleme konusunda ne kadar bilgililer ve bu işi ne kadar sağlıklı yapıyorlar. 2015 yılından bu yana değişmeyen bir yetki var, bu memursenin başarısı mıdır yoksa üyelerin memnuniyeti midir? Bunların da konuşulması gerekiyor. Umarım memursen temsilcilerinden de bunları okuyanlar vardır ve bilgilerini de bizimle paylaşırlar.


cetek
Şube Müdürü
10 Ocak 2025 10:34

Hekim sendikaları günlerdir grev yapıyor haberi var mı bu memurlar.netin? Hepsine de soruşturma açılıyor ama sonuçta hiçbir şey çıkmıyor çünkü iş bırakma sabit bir hak.


tolgperperek
Daire Başkanı
10 Ocak 2025 10:35

site beymen den reklam almış, memurum pazardan don alıyorum.

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