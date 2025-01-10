Memurlar Nete Uyarı : Memurun Bal Gibi Grev Hakkı Vardır !

MADDE 90- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Uluslararası Çalışma Örgütü 151 No?lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi m. 9 tam da bize bu hakkı veriyor; kamu görevlileri, diğer çalışanlar gibi yalnızca görevlerinin niteliğinden ve statülerinden kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenme özgürlüğünün normal olarak uygulanması için gerekli kişisel ve siyasi haklardan yararlanacaklardır.

Aynı zamanda AİHM?in ihlal kararı var Kaya ve Seyhan ? Türkiye başvurusunda. Karaçay ? Türkiye Başvurusu?nda da ihlal kararı veriyor. 2009 yılına ait üstelik.

Anayasa Mahkemesi?nin de benzeri kararları var, Tayfun CENGİZ Başvurusu 2014 Karar Tarihli, sonra Ertan RÜSTEM var 2015 Karar tarihli.

Danıştay 12. Dairesi de demiş memurun grev hakkı vardır. 2016 yılında, 5844 No?lu Kararında.

Sonuç olarak ülkemiz Avrupa Konseyi'ne üye olmaya devam ettiği sürece uluslararası andlaşmalar neticesinde meclis tarafından onaylayan bütün kararlar anayasa üstüdür ve alt normlar tarafından çıkartılan kanunlar üst norm ile çatışamaz. Çatışması durumunda hukuki bağlayıcılığı olmaz !