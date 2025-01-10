Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 10:26
Bordrodan Anlayan Arkadaşlar Yardım Lütfen

merhaba arkadaşlar. ben öğretmenim, aynı zamanda engelliyim. engellilere vergi indiriminden yararlanmak için başvurdum çoktan, 9 bin tl vergi indirimi olması lazım ama bordroda bunu göremiyorum. bordronun gelir vergisi kısmında 0 (sıfır) yazıyor ama okulumdaki her öğretmende sıfır yazıyor. benimle aynı derece kademe olan arkadaşların bordrosuna bakıyorum, benim bordrodan pek farkı yok. fark gördüğüm tek kısım aylık vergi matrahı kısmı. benimle aynı derece kademe arkadaşta 15 bin küsür yazıyor, bende 6 bin küsür yazıyor. evet burada 9 bin tllik bir fark var ama matrah demek vergi demek değil diye biliyorum, verginin belirlendiği miktar değil mi matrah ? kısaca arkadaşlar bordronun hangi kısmında vergi indirimimi görebilirim ? teşekkür ederim.


kerten.kele
Şef
10 Ocak 2025 10:31

vergi matrahı olabilir

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