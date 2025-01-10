Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


10 Ocak 2025 10:27
Ölenler ölümü bilmez, ölüm kalanların hikayesidir...

Ölenler gidenlerdir, hikayelerini yazanlar ise arkasında bıraktıkları yarım kalan hayalleri ve kalanlarıdır...

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