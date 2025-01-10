Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 10:35
Gih memuru sendika izni

Gih olup haftalik sendika izni kullanan varmi.var ise kullanmak icin ne yapmamiz gerek.sendika kayit yapmak maddi olarak gideri getirisi varmi


Ragıp Gelibolu
Memur
10 Ocak 2025 11:26

Polis kardeşlerimiz sendikal hakkı olması için bu kadar uğraşırken, Biz GİH personelin sendikaya üye olmamasına anlam veremiyorum ben.

Hiç bir şey bulamıyorsan onların sesi olmak için bile üye olunur.

Ki Sendikamın bana onlarca faydası oldu şimdiye kadar.

Benim sendikam ETS'de 2024 aralık 243 lira kesinti olmuş, 641 lira ikramiye ödemesi olmuş.

Sendika genel başkanlarının ve yardımcılarının cuma günleri haftalık izin olabiliyordu galiba.

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