Gih memuru sendika izni

Polis kardeşlerimiz sendikal hakkı olması için bu kadar uğraşırken, Biz GİH personelin sendikaya üye olmamasına anlam veremiyorum ben.

Hiç bir şey bulamıyorsan onların sesi olmak için bile üye olunur.

Ki Sendikamın bana onlarca faydası oldu şimdiye kadar.

Benim sendikam ETS'de 2024 aralık 243 lira kesinti olmuş, 641 lira ikramiye ödemesi olmuş.

Sendika genel başkanlarının ve yardımcılarının cuma günleri haftalık izin olabiliyordu galiba.