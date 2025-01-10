Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 10:43
BECAYİŞ HAK.

Arkadaşlar ayın 2sinde gençlik ve spor bakanlığına becayiş dilekçelerimizi teslim ettik. dilekçelerimizin sonuçları ne zaman cevaplanır. Olumsuz olma durumu var mıdır ?

Çok Yazılan Konular

Teknik Hizmetler Sınıfında Sosyolog Unvanlı Personellerin Özel Hizmet TazminatıYHS Ne Zaman Kalkacak BıktıkYHS kalkıyor Bilgisayar İşletmenliği Teknik Hizmetler Sınıfı OlmalıdırBilgisi Olan Cevap Yazabilir mi?Tayin talebiBilgisayar İşletmeni "GİH" Sınıfından "TH" Sınıfına Geçiş24/72 Nöbet Sistemi Hk.

Sözlük

mustafa öztürk 3 doğal düşman 1 Memurlar net'in reklamın b.kunu çıkarması 6 los angeles yangını 2 Uyku süresi 1 günaydın sözlük 2 turp gibiyim 1 İletiler kısmının reklamlarla istila edilmesi 1 nebukadnezar 1 alışveriş 1

Son Haberler

Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değilizBakan Işıkhan: Temel hedefimiz işsizlikle kararlılıkla mücadele etmekGelecek Partili Vekilden Erdoğan ve Davutoğlu'na Suriye teşekkürüEğitimini alan esnaf, İSG hizmetlerini kendisi yürütebilecekKargosunu merak eden de yüreği yanan da 112'yi aradı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??