Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 10:43
Becayiş ne zaman sonuçlanır?

Arkadaşlar ayın 2sinde gençlik ve spor bakanlığına becayiş dilekçelerimizi teslim ettik. dilekçelerimizin sonuçları ne zaman cevaplanır. Olumsuz olma durumu var mıdır ?

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