2025/3 çevre şehirciliğe atanırsak merkeziden tercih veremiyor muyuz

Yani çalışma şartlarını bilmiyorum ama sonuçta Bi şeyleri öğrenip ona göre yol haritası çizelim diye soru soruyoruz hemen ordan sazan gibi atlıyor herşeye rağmen özel sektörden iyidir bu arada

Yani çalışma şartlarını bilmiyorum ama sonuçta Bi şeyleri öğrenip ona göre yol haritası çizelim diye soru soruyoruz hemen ordan sazan gibi atlıyor herşeye rağmen özel sektörden iyidir bu arada