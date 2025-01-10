KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 11:00
2025/3 çevre şehirciliğe atanırsak merkeziden tercih veremiyor muyuz

2025/3 de atanırsak merkezi atamada hakkımız yanar mı


mratanamayan
Memur
10 Ocak 2025 11:05

kardeşim gitmeyeceğiniz yere tercih vermeyin milletin kadrosunu yakmayın


crops35
Editor
10 Ocak 2025 11:06

Verirsiniz.


kayseri_li38
Aday Memur
10 Ocak 2025 11:06
Gitmeyeceğiz demedik hemen tatava yapma Bi soru sorduk cevap istedik cevabın yoksa ne atlıyon sazan gibi
mratanamayan, 1 saat önce

kardeşim gitmeyeceğiniz yere tercih vermeyin milletin kadrosunu yakmayın


kayseri_li38
Aday Memur
10 Ocak 2025 11:07
Teşekkür ederim
crops35, 1 saat önce

Verirsiniz.


memurolacam19
Aday Memur
10 Ocak 2025 11:31

Kardeşim o kadar haklısın ki gitsen bile başka yerlere kaçmak için can atacaksın öyle bi iş eğer milli emlakta çalıştırıyorlarsa ve her kpss b dönemi alom oluyor çünkü işten ayrılan çok

kayseri_li38, 1 saat önce
Gitmeyeceğiz demedik hemen tatava yapma Bi soru sorduk cevap istedik cevabın yoksa ne atlıyon sazan gibi

kayseri_li38
Aday Memur
10 Ocak 2025 11:33
Yani çalışma şartlarını bilmiyorum ama sonuçta Bi şeyleri öğrenip ona göre yol haritası çizelim diye soru soruyoruz hemen ordan sazan gibi atlıyor herşeye rağmen özel sektörden iyidir bu arada
memurolacam19, 55 dk. önce

Kardeşim o kadar haklısın ki gitsen bile başka yerlere kaçmak için can atacaksın öyle bi iş eğer milli emlakta çalıştırıyorlarsa ve her kpss b dönemi alom oluyor çünkü işten ayrılan çok


Murat0755
Aday Memur
10 Ocak 2025 11:47

Merhaba arkadaslar . Kariyer kapisi uzerinden karayollarina basvuru yapmak istiyorum. İse basladiktan sonra merkezi de ayni puanla tercih yapabilir miyim ? Tesekkurler.

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