Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 11:16
Tayin İptal

Mazeret nedeniyle tayin yaptırdım yeni görev yerime başladım 10 gün oldu ancak eski görev yerime dönmek istiyorum. Bilgisi olan veya emsal olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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